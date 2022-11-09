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Экс-арбитр НХЛ: согласен с матч-штрафом Капризова, но на дисквалификацию не тянет

Экс-арбитр НХЛ: согласен с матч-штрафом Капризова, но на дисквалификацию не тянет
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Бывший арбитр НХЛ Тим Пил считает, что судьи правильно разобрались в эпизоде с ударом клюшкой по лицу Дрю Даути в исполнении российского нападающего Кирилла Капризова.

«Не вижу проблем с решением судей, они правильно разобрались, я согласен, что это матч-штраф. Было намерение травмировать. Но не думаю, что это заслуживает дисквалификации», — отметил бывший арбитр НХЛ Тим Пил в своей соцсети.

Напомним, на 35-й минуте матча российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов ударил с разворота клюшкой по лицу звёздного защитника «королей» Дрю Даути. После видеопросмотра судьи выписали россиянину большой и дисциплинарный до конца игры штрафы. «Лос-Анджелес» не смог реализовать пятиминутное большинство.

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