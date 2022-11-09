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Эвандер Кейн, порезавший руку коньком, прокомментировал своё состояние

Эвандер Кейн, порезавший руку коньком, прокомментировал своё состояние
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн на официальной странице в «Твиттере» рассказал о своём состоянии после несчастного случая в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2). В одном из эпизодов встречи Пэт Марун наехал коньком на руку лежащему на льду игроку «нефтяников».

«Иду на поправку. Спасибо всем за добрые пожелания и молитвы. Очевидно, что прошлым вечером случился страшный момент для меня, и я всё ещё нахожусь в небольшом шоке. Хотел бы поблагодарить весь персонал «Эдмонтона» и «Тампы», а также всех врачей и парамедиков, которые помогли мне. Без всех вас, уверен, всё было бы гораздо хуже, и я искренне благодарен.

Я не вернусь к следующему матчу. Но я вернусь [в перспективе], с нетерпением жду возвращения на лёд, чтобы играть в любимый хоккей вместе с одноклубниками перед нашими замечательными болельщиками», — говорится в сообщении.

Отметим, что Кейну сразу обработали порез, после чего хоккеиста забрали в больницу. Там он был успешно прооперирован.

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