Эвандер Кейн, порезавший руку коньком, прокомментировал своё состояние

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн на официальной странице в «Твиттере» рассказал о своём состоянии после несчастного случая в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2). В одном из эпизодов встречи Пэт Марун наехал коньком на руку лежащему на льду игроку «нефтяников».
«Иду на поправку. Спасибо всем за добрые пожелания и молитвы. Очевидно, что прошлым вечером случился страшный момент для меня, и я всё ещё нахожусь в небольшом шоке. Хотел бы поблагодарить весь персонал «Эдмонтона» и «Тампы», а также всех врачей и парамедиков, которые помогли мне. Без всех вас, уверен, всё было бы гораздо хуже, и я искренне благодарен.
Я не вернусь к следующему матчу. Но я вернусь [в перспективе], с нетерпением жду возвращения на лёд, чтобы играть в любимый хоккей вместе с одноклубниками перед нашими замечательными болельщиками», — говорится в сообщении.
Отметим, что Кейну сразу обработали порез, после чего хоккеиста забрали в больницу. Там он был успешно прооперирован.
- 9 ноября 2022
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