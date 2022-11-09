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Эвандер Кейн, порезавший руку коньком, находится в больнице и будет прооперирован

Эвандер Кейн, порезавший руку коньком, находится в больнице и будет прооперирован
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2. По ходу игры произошёл несчастный случай с форвардом гостей Эвандером Кейном.

В одном из эпизодов после силового приёма со стороны игрока соперника Эвандер Кейн упал на лёд. В этот момент проезжавший рядом нападающий «Тампы» Пэт Марун коньком наехал на руку Кейна. У канадца хлынула кровь и он в спешке бросился за медицинской помощью к скамейке запасных. Как сообщает пресс-служба «нефтяников» со ссылкой на слова главного тренера команды Кена Холланда, состояние хоккеиста стабильное, он находится в больнице и вскоре будет прооперирован. На руке нападающего глубокий порез.

В текущем сезоне канадец провёл 14 матчей, в которых набрал 13 (5+8) очков.

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