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Кирилл Капризов первым из россиян забил 10 голов в текущем сезоне НХЛ

Кирилл Капризов первым из россиян забил 10 голов в текущем сезоне НХЛ
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В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Анахайм Дакс» и «Миннесотой Уайлд». Идёт третий период, счёт 3:1 в пользу гостей.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2022, четверг. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
3-й период
1 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Регенда (Ватрано, Куликов) – 33:24 (5x5)   1:1 Капризов (Болди, Эддисон) – 36:37 (5x4)   1:2 Дамба (Дьюар, Шоу) – 41:41 (5x5)   1:3 Капризов (Цуккарелло, Эрикссон Эк) – 43:23 (5x4)   1:4 Крамаросса (Джост) – 51:42 (5x5)

На текущий момент игры российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов отличился дублем и стал первым из россиян, кто добрался до отметки в 10 заброшенных шайб за сезон-2022/2023 НХЛ.

В текущем сезоне на счету Капризова 13 проведённых матчей, в которых нападающий набрал 15 очков — забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Напомним, нападающий избежал дисквалификации за удар клюшкой по лицу защитника «Лос-Анджелеса» Дрю Даути во вчерашнем матче с «Кингз». Капризов был наказан штрафом в размере $ 5 тыс.

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