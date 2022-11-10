Кирилл Капризов первым из россиян забил 10 голов в текущем сезоне НХЛ

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Анахайм Дакс» и «Миннесотой Уайлд». Идёт третий период, счёт 3:1 в пользу гостей.

На текущий момент игры российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов отличился дублем и стал первым из россиян, кто добрался до отметки в 10 заброшенных шайб за сезон-2022/2023 НХЛ.

В текущем сезоне на счету Капризова 13 проведённых матчей, в которых нападающий набрал 15 очков — забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Напомним, нападающий избежал дисквалификации за удар клюшкой по лицу защитника «Лос-Анджелеса» Дрю Даути во вчерашнем матче с «Кингз». Капризов был наказан штрафом в размере $ 5 тыс.