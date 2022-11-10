Показатель полезности Овечкина — «-13». Хуже только у одного игрока в НХЛ
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.
По итогам матча российский нападающий «Кэпиталс» Александр Овечкин заработал показатель полезности «-2». Всего в текущем сезоне россиянин имеет показатель полезности «-13». Хуже Овечкина среди всех хоккеистов НХЛ сезона-2022/2023 по этому статистическому показателю выступает лишь форвард «Сент-Луис Блюз» Джордан Кайру с «-17».
На счету Овечкина в текущем сезоне 15 сыгранных матчей, в которых форвард отметился 13 очками — забросил восемь шайб и отдал пять результативных передач.
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