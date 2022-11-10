Лакросс-гол Зеграса в матче с «Миннесотой» отменили из-за офсайда, в который попал Куликов

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Анахайм Дакс» и «Миннесотой Уайлд». Гости одержали победу со счётом 4:1.

В середине второго периода нападающий «Анахайма» Тревор Зеграс забил изумительнйы по красоте лакросс-гол в ворота «Миннесоты». Однако тренерский штаб «дикарей» взял видеопросмотр, по итогам которого арбитры матча отменили взятие ворот. На повторе видно, как российский защитник «уток» Дмитрий Куликов буквально на долю секунды быстрее шайбы пересекает синюю линию соперника.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что спустя несколько минут хозяева всё-таки открыли счёт в матче усилиями Павола Регенды, однако затем пропустили четыре шайбы подряд и проиграли матч.