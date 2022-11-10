Третьяк — о лимите в КХЛ: надо думать о своём хоккее, никакого расслоения не будет

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о сокращении лимита на легионеров до трёх хоккеистов в следующем сезоне КХЛ.

«Мы подали письмо в Министерство спорта. Министерство спорта поддерживает. Мы не против легионеров. Мы за хороших легионеров – таких, как Ягр, которые действительно… У нас были ряд и шведских, и финских игроков. Но сегодня такая ситуация, что многие игроки сами отпали. Сегодня, я думаю, лучше приглашать трёх хороших, на которых можно равняться. Больше дать молодёжи. Им дать возможность. У нас сегодня есть шанс дать молодым звёздочкам открыть себя. Может быть, через два-три года у нас опять пять будет.

Сегодня у нас есть шанс, надо подумать о своём хоккее, так как мы не участвуем нигде на чемпионатах. Всё равно спортсмен раскрывает свои таланты в соревнованиях высокого класса. Так как соревнований у нас особо нет, на сегодняшний день три легионера на следующий сезон – это нормально. Дальше будем смотреть.

При трёх легионерах все лучшие россияне будут играть в ЦСКА, СКА, а команды вроде «Адмирала» ослабнут? Я думаю, что никакого расслоения не будет. «Адмирал» хорошо играет, посмотрим, как они дойдут до конца», – передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.