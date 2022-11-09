«Адмирал» — новый монстр КХЛ. Как команда без звёзд и денег творит громкую сенсацию?

«Адмирал» обыграл московское «Динамо». «Адмирал» одолел СКА. Если бы эти заголовки показали среднестатистическому болельщику в прошлом сезоне или даже в начале нынешнего чемпионата, он бы посмеялся. Но сейчас всё серьёзно: приморская команда действительно на ходу и теперь перебралась на четвёртую строчку Восточной конференции. Шутка ли: десять матчей подряд с набранными очками! И это при отсутствии больших звёзд в составе и длинных перелётах. Где-то руководство «Ак Барса» вытирает слёзы пятитысячными купюрами.

Если обыграть «Динамо» — это ещё куда ни шло, до игры во Владивостоке у них на счету уже было 10 поражений, то СКА – совсем другое дело. Петербуржцы шли каким-то сумасшедшим темпом два месяца, проиграв лишь дважды, один раз за пределами основного времени. Вряд ли можно списать все успехи «Адмирала» на часовой пояс. Безусловно, он влияет, но ведь до этого СКА как-то умудрялся выигрывать все матчи в Приморском крае с января 2016 года.

Назвать «Адмирал» результативной командой сложно. По заброшенным шайбам они занимают 19-е место в лиге – всего 55 голов. Зато по пропущенным забрались аж на пятое место – за 28 игр пропустили всего 56 шайб. Победы с 2+ шайбами случаются только по большим праздникам, чаще всего преимущество всего в один гол. Потому очень часто игры заканчиваются в дополнительное время. Этим объясняется десятиматчевая серия с очками. У «Адмирала» уже 11 игр вышли за пределы 60 минут, по этому показателю они на первом месте в лиге.

В прошлом сезоне Леонид Тамбиев жаловался на физическую подготовку команды. Предсезонку «Адмирал» проходил с другим тренером, а Тамбиев пришёл в конце осени, когда времени на исправление почти не осталось. В этом сезоне команда действует шустрее, выносливее, оттого самоотверженнее. На этом даже строится большая часть стратегии. Владивосток не шикует в атаке (не считая большинства, но об этом ниже), это больше работящая команда. «Адмирал» нередко запирают в зоне, где приходится довольно долго обороняться. А когда такая ситуация случается во втором периоде, когда в ход идёт дальняя скамейка, а соперник накладывает смены, без самоотверженности и жёсткой дисциплины никак. Играют очень плотно, негостеприимны на синей линии и пользуются малейшей ошибкой соперника. Признаюсь, сбилась со счёта, когда пыталась посчитать количество выходов с численным преимуществом в игре со СКА. Кстати, первый гол был забит именно после выхода два в один.

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Играет команда в оборонительный хоккей. Даже в откатный. В этой команде нет звёзд, а новинками в нашей лиге пока может похвастаться только «Торпедо». Как и в большей части клубов КХЛ, сделан акцент на оборону, на заблокированные броски. Особенно это заметно в меньшинстве. У «моряков» четвёртый показатель в лиге: 86,2% нейтрализации. Это и хорошая работа на пятаке, и редкие передачи через слот или пятак, и заблокированные броски. К слову, шестое и седьмое место в лиге по блокам делят Либор Шулак и Колби Уильямс.

У «Адмирала» закрыты все пять легионерских позиций, если считать Николая Елисеева. А думаю, считать можно: и из-за сложного трансфера из Латвии летом, и из-за количества набранных очков – на данный момент он лучший снайпер команды (восемь голов). Далеко не у всех клубов набрались привычные пять легионеров в нынешней ситуации. Но тут и статус: многие клубы отказываются от «средних» иностранцев. А таким командам, как «Адмирал» или «Амур», у которых даже российский состав довольно слабенький, терять особо нечего, и даже «средний» легионер – большая помощь.

Больше всего удивляет и радует возвращение чеха Либора Шулака. Этот защитник прилично смотрелся ещё в прошлом сезоне, а в этом только улучшает показатели. После одного из сентябрьских матчей Тамбиев даже пожаловался: «У нас если Шулак не забивает, то и забить-то некому». Чех – лидер по игровому времени среди защитников и на втором месте в своём топе снайперов. Многие иностранцы из Европы, в том числе чехи, отказались от КХЛ по понятным причинам. Количество представителей Чехии за это межсезонье сократилось с 20 до четырёх. Именно поэтому возвращение Шулака особенно радует. Хотя возможно, что сыграла роль и национальность тренера – сам Тамбиев из Латвии.

На что приятно смотреть, так это на большинство. Похоже, это результат работы тренера нападающих Айрата Кадейкина. К штабу Тамбиева он присоединился только этим летом, и теперь большинство «Адмирала» поднялось с последней строчки прошлого сезона на седьмую. Точные и быстрые передачи, чёткие смены, страховка от защитников – такой простой рецепт хорошей реализации.

Лучший бомбардир команды – Михал Криштоф. За 25 игр он набрал 21 (5+16) очко. Невысокий форвард – неотъемлемый игрок большинства. Но прекрасно чувствует себя с партнёрами и в равных составах. В недавнем хет-трике Николая Елисеева Криштоф отдал две результативные передачи. Следом за ним идёт Либор Шулак с 19 (7+12) очками. А третье место занимает не пригодившийся «Авангарду» Александр Горшков с 14 (6+8) баллами. Рудольф Червены уже засветился в КХЛ в прошлом году. Правда, в рижском «Динамо», поэтому если вы его не помните, то не удивляйтесь. Свой рекорд по заброшенным шайбам в КХЛ он уже повторил – сегодня забросил седьмую. Пока скромная статистика у Колби Уильямса. Праворукого защитника брали под большинство, но для бросков от синей линии он не подходит. Зато отдать пас ему по силам, поэтому на его счету восемь ассистентских баллов.

Никита Серебряков Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

Ещё один пункт: вратарь. Никита Серебряков пока проводит свой лучший сезон в КХЛ: в среднем он пропускает 1,62 шайбы за игру и отражает 94,7% бросков. Последние недели для него выдались тяжёлыми: что ни игра, то новый рекорд по количеству отражённых бросков. СКА, например, нанёс 47 бросков, но только одну шайбу Серебряков пропустил. После нескольких сезонов скитаний по клубам Никита наконец-то выходит на высокий уровень. На подстраховке у Серебрякова Александр Лазушин. Его вообще подписали буквально в последний момент в прошлом декабре. Тогда искали замену Ивану Налимову, и неожиданно появился на рынке Лазушин – тогда его расторг «Куньлунь», потому что Китай отказал вратарю в гражданстве. Штаб Тамбиева счёл Александра неплохим вариантом, и вот у них с Серебряковым уже меньше двух пропущенных шайб за игру.

Бросается в глаза, что «Адмирал» играет достаточно однообразно, без выдумки. В первом периоде матча со СКА «моряки» пытались выводить шайбу из своей зоны через правый борт. Эту фишку СКА раскусил за пару таких выходов и стал моментально накрывать попытки перевести шайбу хотя бы в среднюю зону. К чему это? Если сейчас не начать нарабатывать новые стратегии и идеи, то успех может пошатнуться. Чего очень бы не хотелось: всё-таки хорошо, когда в чемпионате действительно есть интрига.