Легионер минского «Динамо» рассказал, почему считает КХЛ более сильной лигой, чем АХЛ

Канадский защитник минского «Динамо» Марк Барберио объяснил, почему КХЛ, на его взгляд, является турниром более высокого уровня, чем АХЛ, и чего не хватает КХЛ, чтобы добраться до уровня НХЛ.

«Я думаю, что КХЛ лучше АХЛ. В американской лиге много молодых хоккеистов, таким образом АХЛ становится мостиком для попадания в НХЛ. В прошлом уровень АХЛ был выше, как мне кажется. Когда я впервые попал туда, там уже были 30-летние хоккеисты, некоторые из них провели всю свою карьеру в той лиге. Сейчас есть ощущение, что клубы НХЛ хотят развивать тех молодых игроков, которых подписали или задрафтовали, причём хотят развить их побыстрее, насколько это возможно. По этой причине клубы АХЛ не настолько успешны и не могут сравниться с КХЛ.



КХЛ — это лига в первую очередь про победы. Это то место, где ты больше думаешь о чемпионстве. Да, здесь также получают своё развитие молодые игроки, вместе с мастеровитыми игроками они набираются опыта. Однако здесь цель в первую очередь не получить опыт, а добиться определённого результата. В каждой команде у всех игроков в начале сезона цель в первую очередь — Кубок Гагарина. Это отличает КХЛ от АХЛ.



Трудно сказать, чего не хватает до уровня НХЛ. Мне кажется, что НХЛ – исторически лучшая лига мира с богатым наследием. Каждая лига в мире стремится к подобному уровню. Каждый хоккеист мечтает о Кубке Стэнли, игре в НХЛ и о том престиже, который получает, находясь там. Каждой лиге сложно приблизиться к подобному уровню, так будет всегда. Для меня НХЛ — это лучшая лига с лучшими игроками в мире, там играют профессионалы, которые всегда конкурентоспособные. Они хотят многое доказать в первую очередь самим себе против таких же профессионалов в лучшем хоккейном турнире. Ты хочешь показать себе, что можешь соревноваться на уровне лучших», — приводит слова канадца «Прессбол».

Барберио имеет большой опыт выступления в НХЛ. Он был выбран «Тампа-Бэй Лайтнинг» в шестом раунде драфта НХЛ в 2008 году под общим 152-м номером. В дальнейшем он выступал за «Тампу» и «Монреаль Канадиенс». В АХЛ защитник провёл 267 матчей, в которых набрал 173 (35+138) очка.