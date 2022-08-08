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Новичок минского «Динамо» Барберио поделился ожиданиями от выступления за клуб

Новичок минского «Динамо» Барберио поделился ожиданиями от выступления за клуб
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Защитник минского «Динамо» Марк Барберио дал свой первый комментарий после приезда в столицу Беларуси, поделившись эмоциями от перехода в клуб.

«Рад стать игроком минского «Динамо». Много общался с менеджментом и главным тренером. Понял, что тут подбирается отличная команда, которая ставит высокие задачи. Вижу, что состав пополняют сильные хоккеисты. Получится отличное сочетание молодых и опытных хоккеистов. Воодушевлён стать частью такого коллектива. Теперь надо хорошо подготовиться к сезону, чтобы радовать болельщиков.

Знаю, что от меня ждут уверенную игру в обороне, а также эффективные подключения в атаку. Я люблю соперничество и ненавижу проигрывать. Хочу, чтобы «Динамо» побеждало как можно чаще.

Знаю кого-то из состава? Играл вместе с Дмитрием Коробовым в «Сиракьюз Кранч» 10 лет назад. С Алексеем Емелиным пересекались в «Монреале». Джона Гилмора знаю, так как мы оба из Монреаля. Вместе были в составе сборной Канады на Олимпиаде. Часто играл против Брэндона Козуна и Райана Спунера. Впервые оказался в одной команде с ними и с нетерпением жду, когда выйдем на лёд в джерси «Динамо». С Ником Меркли не знаком. Но знаю, что он сильный нападающий с хорошим видением площадки, очень опасен в атаке.

Есть какие-то личные цели на сезон? Самое главное – помогать команде побеждать. Если каждый игрок сделает свою работу, то всё будет хорошо. Как уже сказал, хочу помочь в обороне, переходных фазах, быстро доставлять шайбу нашим нападающим. Я хочу побеждать. Хочу выиграть Кубок Гагарина с минским «Динамо».

КХЛ – это вторая по силе лига в мире. Тут высокие скорости, надо быть готовым физически и ментально к борьбе в каждом матче. Хочу развиваться и проявить себя в этой лиге.

Слышал о невероятной атмосфере на «Минск-Арене». Крэйг мне рассказывал, как любят хоккей в Беларуси. А минское «Динамо» представляет всю страну в КХЛ. Болельщики здорово поддерживают свою команду и ждут яркую игру, победы. Меня это вдохновляет», — цитирует Барберио пресс-служба клуба.

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