Евгений Малкин только против двух клубов набрал больше очков, чем в матчах с «Вашингтоном»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (4:1).
Как отмечает пресс-служба НХЛ, для опытного форварда это очко стало 72-м в 56 встречах со «столичными». 24 раза он поражал ворота «Вашингтона», ещё 48 раз ассистировал партнёрам. Малкин за карьеру набрал больше результативных баллов в матчах только с двумя командами: «Нью-Йорк Айлендерс» (84 (32+52) в 70 встречах) и «Филадельфией Флайерз» (82 (29+53) в 67 встречах).
Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.
- 10 ноября 2022
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