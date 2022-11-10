«Ак Барс» стал третьей командой в истории КХЛ, достигшей 1000 матчей
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В эти минуты в Нижнем Новгороде проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» принимает «Ак Барс». Идёт первый период, счёт 3:1 в пользу хозяев.
Для казанского клуба этот матч стал 1000-м в КХЛ, сообщает пресс-служба лиги. По этому показателю «Ак Барс» вышел на третье место. Выше расположились СКА (1005) и магнитогорский «Металлург» (1013).
За это время клуб из Казани становился трёхкратным обладателем Кубка Гагарина — в сезонах-2008/2009, 2009/2010, 2017/2018. Дважды — обладателем Кубка Открытия — в сезонах-2009/2010 и 2019/2020.
Лидеры по количеству игр за всю историю лиги:
- «Металлург» — 1013;
- СКА — 1005;
- «Ак Барс» — 1000;
- «Авангард» — 984;
- ЦСКА — 984;
- «Салават Юлаев» — 983;
- «Динамо» (Москва) — 963;
- «Трактор» — 924;
- «Локомотив» — 912;
- «Барыс — 900.
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