Ларионов: «Ак Барс» — большой раздражитель. У «Торпедо» была задача доминировать

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после победы над «Ак Барсом» (6:4) рассказал о плане на игру.

«Очень приятно, что сегодня при такой аудитории команда показала очень яркий хоккей, спасибо ребятам. Хотя наша игра ещё далека от идеала. Приятно, что команда «Торпедо» начинает охватывать большую часть нашей страны. Спасибо и сопернику, «Ак Барсу», который большой раздражитель. Наши ребята проявили характер, мастерство, и всё, что бывает в этой прекрасной игре, сегодня было продемонстрировано.



У нас был такой же план, как и у «Ак Барса» — лишить соперника шайбы. К счастью, на льду всего одна шайба. У нас нет таких ярких и опытных игроков, но была задача играть первым номером и доминировать по всей площадке. Это удалось в первых двух периодах, в третьем «Ак Барс» добавил в скоростях и в опыте, создал нам массу проблем в нашей зоне.



Хоккей хорош своей непредсказуемостью, по ходу матча пишется сценарий, который нельзя предсказать. Первый отрезок всегда важен для начинающей команды, особенно при том напряжении, атмосфере, которые были в этом небольшом дворце спорта. Мы поменяли первую тройку через 18 секунд после начала, но для «Торпедо» характерны такие спонтанные решения», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

После победы «Торпедо» набрало 35 очков и находится на пятом месте в таблице Западной конференции КХЛ.