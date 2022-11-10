Ларионов: судьям для будущего надо посмотреть, как они работают. Это не то, что мы хотим

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после победы над «Ак Барсом» (6:4) прокомментировал удаления «Торпедо» за нарушение численного состава.

«Три штрафа «Торпедо» за нарушение численного состава? Мы посмотрели первые два момента. Я поговорил с арбитрами и сказал им, чтобы они тоже посмотрели внимательно, потому что в таких матчах действующие лица – это игроки, а не судьи. Когда ты играешь «4 на 5» в зоне атаки, а человек, который меняется, находится вдали от игры, давать удаление за это — у меня бы рука не поднялась. Это не то, что мы хотим. Мы видим проблемы не там, где они есть. Это первый и второй момент, третье удаление, конечно, было очевидно. Я обратился к арбитрам, сказал, чтобы они для своего же будущего посмотрели, как они работают. Не хочу жаловаться, но таким моментам я очень удивлён. Я понимаю, что есть буква закона, но есть ещё игровые правила. По игре арбитры не должны влиять на ход того или иного эпизода, а сегодня это было. Во втором перерыве я попросил арбитров быть повнимательнее к тому, что они делают», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Торпедо» набрало 35 очков после 28 матчей и находится на пятом месте в таблице Западной конференции КХЛ.