Илья Сорокин совершил 27 сейвов, но «Аризона» всё равно обыграла «Айлендерс»

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Аризону Койотс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:0.



Первый гол в матче забил Трэвис Бойд на 42-й минуте. Пасами ему помогли Клейтон Келлер и Янис Мозер. Второй гол на счету у Джека Макбэйна. Он отличился за тридцать секунд до сирены с передач Келлера и Барретта Хэйтона.



Примечательно, что на воротах команды соперников стоял россиянин Илья Сорокин, который отметился 27 сейвами. Российский защитник Александр Романов очков не набрал.

В параллельном матче в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Оттаву Сенаторз». Хозяева победили в овертайме со счётом 4:3.



У победителей забивали Томаш Татар, Нико Хишир, Майлз Вуд и Даги Хэмилтон. У гостей отличились Шейн Пинто (дважды) и Трэвис Хэмоник.