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Илья Сорокин совершил 27 сейвов, но «Аризона» всё равно обыграла «Айлендерс»

Илья Сорокин совершил 27 сейвов, но «Аризона» всё равно обыграла «Айлендерс»
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В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Аризону Койотс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:0.

Первый гол в матче забил Трэвис Бойд на 42-й минуте. Пасами ему помогли Клейтон Келлер и Янис Мозер. Второй гол на счету у Джека Макбэйна. Он отличился за тридцать секунд до сирены с передач Келлера и Барретта Хэйтона.

Примечательно, что на воротах команды соперников стоял россиянин Илья Сорокин, который отметился 27 сейвами. Российский защитник Александр Романов очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2022, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Бойд (Келлер, Мозер) – 41:00 (5x4)   0:2 Макбэйн (Келлер, Хэйтон) – 59:29 (en)

В параллельном матче в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Оттаву Сенаторз». Хозяева победили в овертайме со счётом 4:3.

У победителей забивали Томаш Татар, Нико Хишир, Майлз Вуд и Даги Хэмилтон. У гостей отличились Шейн Пинто (дважды) и Трэвис Хэмоник.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2022, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 3
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Татар (Хьюз, Зигенталер) – 04:44 (5x5)   1:1 Пинто (Жиру, Сандерсон) – 12:15 (5x4)   1:2 Хэмоник (Кастелиц, Уотсон) – 13:24 (5x5)   2:2 Хишир (Марино, Грейвз) – 18:06 (5x5)   3:2 Вуд (Маклауд, Бастиан) – 22:53 (5x5)   3:3 Пинто (Батерсон) – 41:29 (5x5)   4:3 Хэмилтон (Хьюз, Хишир) – 64:27 (4x3)
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