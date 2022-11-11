Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Бостон» повторил рекорд клуба по серии домашних побед, установленный почти 40 лет назад

«Бостон» повторил рекорд клуба по серии домашних побед, установленный почти 40 лет назад
Комментарии

«Бостон Брюинз» одержал победу над «Калгари Флэймз» (3:1) в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден».

«Мишки» одержали восьмую победу подряд на домашней арене и повторили рекорд клуба, установленный в сезоне-1983/1984. В текущем сезоне «Бостон» ещё не проигрывал на своём стадионе. В составе «Брюинз» в прошедшей встрече отличились Коннор Клифтон, Чарли Макэвой и Давид Пастрняк. Единственную шайбу «Калгари» забросил Ноа Ханифин.

Подопечные Джима Монтгомери занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 24 очка после 14 матчей. Отметим, что «Калгари» потерпел седьмое поражение подряд. Канадский клуб занимает 11-е место на Западе.

Такой победы НХЛ не видела 30 лет! Панарин положил начало уникальному разгрому Такой победы НХЛ не видела 30 лет! Панарин положил начало уникальному разгрому
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022