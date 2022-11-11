«Бостон» повторил рекорд клуба по серии домашних побед, установленный почти 40 лет назад
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«Бостон Брюинз» одержал победу над «Калгари Флэймз» (3:1) в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден».
«Мишки» одержали восьмую победу подряд на домашней арене и повторили рекорд клуба, установленный в сезоне-1983/1984. В текущем сезоне «Бостон» ещё не проигрывал на своём стадионе. В составе «Брюинз» в прошедшей встрече отличились Коннор Клифтон, Чарли Макэвой и Давид Пастрняк. Единственную шайбу «Калгари» забросил Ноа Ханифин.
Подопечные Джима Монтгомери занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 24 очка после 14 матчей. Отметим, что «Калгари» потерпел седьмое поражение подряд. Канадский клуб занимает 11-е место на Западе.
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