«Бостон» повторил рекорд клуба по серии домашних побед, установленный почти 40 лет назад

«Бостон Брюинз» одержал победу над «Калгари Флэймз» (3:1) в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден».



«Мишки» одержали восьмую победу подряд на домашней арене и повторили рекорд клуба, установленный в сезоне-1983/1984. В текущем сезоне «Бостон» ещё не проигрывал на своём стадионе. В составе «Брюинз» в прошедшей встрече отличились Коннор Клифтон, Чарли Макэвой и Давид Пастрняк. Единственную шайбу «Калгари» забросил Ноа Ханифин.



Подопечные Джима Монтгомери занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 24 очка после 14 матчей. Отметим, что «Калгари» потерпел седьмое поражение подряд. Канадский клуб занимает 11-е место на Западе.