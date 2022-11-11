Защитник «Салавата» забил гол рукой в собственные ворота

В эти минуты на стадионе «Уфа-Арена» в столице Республики Башкортостан проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» принимает омский «Авангард». К середине второго периода счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На второй минуте матча при счёте 0:0 омичи убежали в атаку. После наброса шайба попала в борт за воротами и выскочила рядом с пятачком. Нападающий «Салавата» Александр Кадейкин попытался «обуздать» её, однако шайба поднялась в воздух. Тогда защитник юлаевцев Михаил Науменков, пытаясь выбросить её, рукой закинул её прямо в собственные ворота. Гол записали на Владимира Брюквина.

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