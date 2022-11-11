«Савалат» и «Авангард» объявили составы на матч

Сегодня, 11 ноября, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» состоится встреча Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 между местным «Салаватом Юлаевым» и омским «Авангардом». Стартовое вбрасывание состоится в 17:00 по московскому времени. Команды объявили составы на очный поединок.
Отметим, что форвард уфимцев Алексей Пустозёров получил небольшое повреждение, поэтому он пропустит матч.
«Салават»:
Ежов (Кареев);
Антипин — Мухамадуллин, Дроздов — Хмелевски — Кулёмин;
Науменков — Коледов, Сучков — Кадейкин — Шмелёв;
Бирюков — Варлов, Аймурзин — Алалыкин — Башкиров;
Панин — Комаров, Тимкин — Картаев — Кузьмин.
«Авангард»:
Демченко (Мишуров);
Шарипзянов — Пайгин, Ткачёв — Найт — Буше;
Сведберг — Береглазов, Брюквин — Дергачёв — Телегин;
Белов — Чистяков, Грицюк — Бродхёрст — Толчинский;
Давыдов, Дедунов — Малыхин — Шевченко.
- 11 ноября 2022
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