«Савалат» и «Авангард» объявили составы на матч

Сегодня, 11 ноября, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» состоится встреча Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 между местным «Салаватом Юлаевым» и омским «Авангардом». Стартовое вбрасывание состоится в 17:00 по московскому времени. Команды объявили составы на очный поединок.

Отметим, что форвард уфимцев Алексей Пустозёров получил небольшое повреждение, поэтому он пропустит матч.

«Салават»:

Ежов (Кареев);

Антипин — Мухамадуллин, Дроздов — Хмелевски — Кулёмин;

Науменков — Коледов, Сучков — Кадейкин — Шмелёв;

Бирюков — Варлов, Аймурзин — Алалыкин — Башкиров;

Панин — Комаров, Тимкин — Картаев — Кузьмин.

«Авангард»:

Демченко (Мишуров);

Шарипзянов — Пайгин, Ткачёв — Найт — Буше;

Сведберг — Береглазов, Брюквин — Дергачёв — Телегин;

Белов — Чистяков, Грицюк — Бродхёрст — Толчинский;

Давыдов, Дедунов — Малыхин — Шевченко.