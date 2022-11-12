Овечкин обошёл Шнайдера по количеству матчей в НХЛ

В эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг».



Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принимает участие в игре – она стала для него 1290-й по счёту в НХЛ. Таким образом, он обошёл Мэтью Шнайдера по общему количеству проведённых матчей и теперь занимает 70-е место. А уже в следующей игре Овечкин может сравняться с Дэррилом Сидором, который провёл 1291 матч.



Шнайдер в 1993 году выигрывал Кубок Стэнли с «Монреалем». Также он выступал за «Нью-Йорк Айлендерс», «Торонто Мэйпл Лифс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Лос-Анджелес Кингз», «Детройт Ред Уингз», «Анахайм Дакс», «Атланту Трэшерз», «Ванкувер Кэнакс» и «Аризону Койотс».



На счету Овечкина 788 заброшенных шайб в прошедших 1289 матчах. Александр Отдал 635 результативных передач. Россиянин – 19-й в истории по общему числу набранных очков в НХЛ (1423).