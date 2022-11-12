Форвард «Вашингтона» Обе-Кюбель получил матч-штраф за грубый удар в голову игроку «Тампы»

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг». Идёт второй период, хозяева ведут – 2:0.

На старте второй двадцатиминутки 26-летний канадский форвард «Вашингтона» Николя Обе-Кюбель грубо встретил плечом в голову защитника «Тампы» Кэла Фута у своей синей линии. В результате чего разгорелась и потасовка между Гарнетом Хэтэуэем («Вашингтон») и Патриком Маруном («Тампа»).

По итогам этого эпизода судьи удалили Обе-Кюбеля до конца игры, а Хэтэуэй и Марун получили по 5+10 за драку и неспортивное поведение. Примечательно, что как раз спустя пять минут после этого инцидента хозяева упрочили своё преимущество – вторую шайбу в игре забросил Сонни Милано, вышедший на лёд после того, как отбыл наказание за Обе-Кюбеля.