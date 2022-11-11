Главный тренер «Вашингтона» пропустит два матча с «Тампой». Он попал в COVID-протокол

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт пропустит два матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере». Наставник «столичных» попал в COVID-протокол.
Отмечается, что временно руководить «Вашингтоном» будет помощник главного тренера Кевин Маккарти.
Напомним, в ночь с 11 на 12 ноября «столичные» на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне примут «Тампу». Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск. В ночь с 13 на 14 ноября уже «Лайтнинг» на стадионе «Амали-Арена» в Тампе сыграют с «Кэпиталз». Встреча также начнётся в 3:00 мск.
Ранее Лавиолетт вышел на восьмое место по победам в НХЛ среди тренеров. После выигрыша у «Эдмонтона» (5:4) у Лавиолетта стало 723 победы, он опередил Алена Виньо с 722 победами в НХЛ.
- 11 ноября 2022
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