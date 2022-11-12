Передачи Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» уверенно обыграть «Тампу»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Энтони Манта, Сонни Милано (дубль), Алексей Протас, а также Конор Шири. Российские хоккеисты Евгений Кузнецов и Александр Овечкин отметились результативными передачами. Они ассистировали Сонни Милано в моменте с голом на последних секундах.

Единственную в этой встрече шайбу гостей забросил Ник Пербикс. Российские игроки «Тампы», а именно Никита Кучеров, Михаил Сергачёв и Владислав наместников результативными действиями также отметиться не смогли.

Напомним, в прошлом матче «Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», а «Тампа» уступила «Эдмонтону».