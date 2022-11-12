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Передачи Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» уверенно обыграть «Тампу»

Передачи Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» уверенно обыграть «Тампу»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Энтони Манта, Сонни Милано (дубль), Алексей Протас, а также Конор Шири. Российские хоккеисты Евгений Кузнецов и Александр Овечкин отметились результативными передачами. Они ассистировали Сонни Милано в моменте с голом на последних секундах.

Единственную в этой встрече шайбу гостей забросил Ник Пербикс. Российские игроки «Тампы», а именно Никита Кучеров, Михаил Сергачёв и Владислав наместников результативными действиями также отметиться не смогли.

Напомним, в прошлом матче «Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», а «Тампа» уступила «Эдмонтону».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2022, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Манта (Эллер) – 10:32 (5x5)   2:0 Милано (Карлсон) – 27:03 (5x5)   3:0 Протас (Дженсен, Фехервари) – 34:25 (5x5)   4:0 Шири (Манта, Милано) – 44:53 (5x5)   4:1 Пербикс (Белльмар, Коул) – 52:09 (5x5)   5:1 Милано (Кузнецов, Овечкин) – 57:45 (5x5)
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