В концовке матча между «Вашингтоном» и «Тампой» случилась массовая драка. Видео

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:1. В концовке встречи между хоккеистами произошла массовая драка.
За пять с небольшим минут до окончания матча стычка вблизи бортика вылилась в массовые кулачные поединки между хоккеистами обеих команд. В ситуацию пришлось вмешаться арбитрам. По итогам эпизода несколько игроков получили штрафы. По её итогам в штрафной бокс отправились Эрик Густафссон, Ник Дауд и Энтони Манта со стороны «Вашингтона», а также Владислав Наместников, Росс Колтон и Кори Перри — от «Тампы».
Напомним, Российские хоккеисты Евгений Кузнецов и Александр Овечкин в этой игре отметились результативными передачами. Они ассистировали Сонни Милано в моменте с голом на последних секундах.
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