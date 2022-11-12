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Овечкин повторил результат Форсберга по голевым передачам за карьеру в НХЛ

Овечкин повторил результат Форсберга по голевым передачам за карьеру в НХЛ
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей результативной передачей отметился капитан команды Александр Овечкин. 37-летний Овечкин достигнул рубежа в 636 голевых передач за карьеру в НХЛ, что является 76-м результатом в истории лиги. Капитан столичной команды повторил результат Петера Форсберга (636).Следующей целью для россиянина являются показатели Дэррилла Ситтлера и Борье Сальминга (637). Ещё чуть выше в рейтинге лучших ассистентов в истории НХЛ располагается Дэйв Тэйлор (638).

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