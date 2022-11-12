Овечкин вплотную подобрался к Троттье в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времён

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Энтони Манта, Сонни Милано (дубль), Алексей Протас, а также Конор Шири. Российские хоккеисты Евгений Кузнецов и Александр Овечкин отметились результативными передачами. Они ассистировали Сонни Милано в моменте с голом на последних секундах.

Занимающий 19-е место в рейтинге лучших бомбардиров НХЛ всех времён Овечкин набрал 1424-е очко за карьеру и вплотную подобрался к находящемуся на 18-й позиции Брайану Троттье (1425). Примечательно, что после результативной передачи в параллельном матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2) нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби уже догнал Троттье в списке лучших бомбардиров за историю лиги.