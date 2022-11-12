Овечкин вплотную подобрался к Троттье в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времён

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:1.
В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Энтони Манта, Сонни Милано (дубль), Алексей Протас, а также Конор Шири. Российские хоккеисты Евгений Кузнецов и Александр Овечкин отметились результативными передачами. Они ассистировали Сонни Милано в моменте с голом на последних секундах.
Занимающий 19-е место в рейтинге лучших бомбардиров НХЛ всех времён Овечкин набрал 1424-е очко за карьеру и вплотную подобрался к находящемуся на 18-й позиции Брайану Троттье (1425). Примечательно, что после результативной передачи в параллельном матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2) нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби уже догнал Троттье в списке лучших бомбардиров за историю лиги.
- 12 ноября 2022
-
06:32
-
06:30
-
06:25
-
06:12
-
06:08
-
05:59
-
05:49
-
05:39
-
04:57
-
04:49
-
04:36
-
04:27
-
04:12
-
03:39
-
03:12
-
01:12
-
00:35
- 11 ноября 2022
-
23:57
-
23:24
-
22:52
-
22:40
-
22:14
-
21:56
-
21:55
-
21:31
-
21:16
-
20:53
-
20:48
-
20:44
-
20:41
-
20:37
-
20:25
-
20:15
-
19:41
-
19:27