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Форвард «Питтсбурга» Малкин признан первой звездой матча с «Торонто»

Форвард «Питтсбурга» Малкин признан первой звездой матча с «Торонто»
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В Торонто (Канада) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:2.

Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин стал первой звездой матча. На счету 36-летнего россиянина в этой встрече гол и голевая передача. В прошедшем матче Малкин сумел установить уникальное достижение, став четвёртым российским игроком, забросившим 450 шайб за карьеру в НХЛ.

В нынешнем сезоне на счету Евгения шесть голов и девять передач в 14-ти матчах регулярного чемпионата.

Второй звездой стал форвард победителей Джейсон Цукер (1+0), третьей — нападающий «Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер (1+0).

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