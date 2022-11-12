Форвард «Питтсбурга» Малкин признан первой звездой матча с «Торонто»
Поделиться
В Торонто (Канада) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:2.
Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин стал первой звездой матча. На счету 36-летнего россиянина в этой встрече гол и голевая передача. В прошедшем матче Малкин сумел установить уникальное достижение, став четвёртым российским игроком, забросившим 450 шайб за карьеру в НХЛ.
В нынешнем сезоне на счету Евгения шесть голов и девять передач в 14-ти матчах регулярного чемпионата.
Второй звездой стал форвард победителей Джейсон Цукер (1+0), третьей — нападающий «Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер (1+0).
Комментарии
- 12 ноября 2022
-
07:19
-
06:32
-
06:30
-
06:25
-
06:12
-
06:08
-
05:59
-
05:49
-
05:39
-
04:57
-
04:49
-
04:36
-
04:27
-
04:12
-
03:39
-
03:12
-
01:12
-
00:35
- 11 ноября 2022
-
23:57
-
23:24
-
22:52
-
22:40
-
22:14
-
21:56
-
21:55
-
21:31
-
21:16
-
20:53
-
20:48
-
20:44
-
20:41
-
20:37
-
20:25
-
20:15
-
19:41
Партнерский контент