Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь РС — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард СКА накинулся с кулаками на игрока «Сибири» Голубева после неприятного хита

Форвард СКА накинулся с кулаками на игрока «Сибири» Голубева после неприятного хита
Комментарии

В эти минуты на стадионе «Сибирь» в Новосибирске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Сибирь» принимает санкт-петербургский СКА. К середине второго периода счёт 2:1 в пользу гостей.

Форвард СКА Ожгихин и нападающий «Сибири» Голубев устроили яркую драку.

На 27-й минуте встречи нападающий новосибирцев Денис Голубев в чужой зоне неприятно «приложил» к борту защитника СКА Алекса Гранта. Форвард гостевой команды Алексей Ожгихин накинулся на игрока «Сибири» с кулаками. Сначала хоккеисты обменялись ударами, после чего Голубев повалил нападающего СКА на лёд. И представитель «Сибири», и игрок санкт-петербургского клуба в итоге получили по двойному малому штрафу — «2+2».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022