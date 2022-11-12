Форвард СКА накинулся с кулаками на игрока «Сибири» Голубева после неприятного хита

В эти минуты на стадионе «Сибирь» в Новосибирске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Сибирь» принимает санкт-петербургский СКА. К середине второго периода счёт 2:1 в пользу гостей.
Форвард СКА Ожгихин и нападающий «Сибири» Голубев устроили яркую драку.
На 27-й минуте встречи нападающий новосибирцев Денис Голубев в чужой зоне неприятно «приложил» к борту защитника СКА Алекса Гранта. Форвард гостевой команды Алексей Ожгихин накинулся на игрока «Сибири» с кулаками. Сначала хоккеисты обменялись ударами, после чего Голубев повалил нападающего СКА на лёд. И представитель «Сибири», и игрок санкт-петербургского клуба в итоге получили по двойному малому штрафу — «2+2».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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