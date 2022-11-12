Председатель совета директоров «Авангарда» поздравил Кравеца с днём рождения

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поздравил исполняющего обязанности главного тренера команды Михаила Кравеца с днём рождения.
«Поздравляю вас с днём рождения! Хочу поблагодарить вас за ваше трудолюбие и решительность, за то, что не боитесь серьёзных вызовов – ведь принять команду в такой непростой ситуации смог бы не каждый. Спасибо за ту игру, атмосферу и те результаты, которые наша команда показывает в последние недели. Но мы даже не в середине этого сложного пути.
Поэтому хочу пожелать вам не останавливаться на достигнутом и продолжать радовать всех омичей и всю нашу огромную семью победами «Авангарда». Здоровья и всего самого наилучшего!» — цитирует Крылова телеграм-канал «Авангарда».
Кравецу сегодня исполнилось 59 лет.
- 12 ноября 2022
-
19:26
-
19:23
-
19:04
-
18:59
-
18:33
-
17:47
-
17:31
-
17:29
-
17:25
-
17:21
-
16:48
-
16:20
-
16:16
-
15:59
-
15:53
-
15:34
-
15:26
-
15:20
-
15:19
-
15:02
-
15:01
-
14:52
-
14:35
-
14:15
-
13:55
-
13:35
-
13:30
-
13:15
-
12:55
-
12:35
-
12:16
-
11:53
-
11:36
-
11:16
-
10:54