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Председатель совета директоров «Авангарда» поздравил Кравеца с днём рождения

Председатель совета директоров «Авангарда» поздравил Кравеца с днём рождения
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Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поздравил исполняющего обязанности главного тренера команды Михаила Кравеца с днём рождения.

«Поздравляю вас с днём рождения! Хочу поблагодарить вас за ваше трудолюбие и решительность, за то, что не боитесь серьёзных вызовов – ведь принять команду в такой непростой ситуации смог бы не каждый. Спасибо за ту игру, атмосферу и те результаты, которые наша команда показывает в последние недели. Но мы даже не в середине этого сложного пути.

Поэтому хочу пожелать вам не останавливаться на достигнутом и продолжать радовать всех омичей и всю нашу огромную семью победами «Авангарда». Здоровья и всего самого наилучшего!» — цитирует Крылова телеграм-канал «Авангарда».

Кравецу сегодня исполнилось 59 лет.

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