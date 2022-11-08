«Авангард» нашёл идеального тренера, революция в «Салавате» поражает. Что происходит в КХЛ

В регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ прошло уже больше двух месяцев, и сейчас примерно ясна картина под названием «Кто есть кто в новом сезоне лиги». Выделяются лидеры, обозначаются аутсайдеры, просматриваются составы кубковых восьмёрок. При этом есть целый ряд клубов, которые либо играют ниже ожиданий, либо на каком-то этапе этого двухмесячного марафона попадали в крутое пике. Поговорим как раз про настоящее таких команд – как решают свои проблемы или почему до сих пор находятся в кризисе?

«Авангард»

«Ястребы» выдали худший старт в истории клуба, но сейчас у «Авангарда» всё более-менее хорошо: пришли стабильность, победные серии, место в зоне плей-офф. Конечно, дело в смене тренера, которая случилась 10 октября. Михаил Кравец практически с тем же составом, который был у Дмитрия Рябыкина (добавился только защитник Зият Пайгин), набрал 16 очков из 22 возможных в своих 11 матчах, заставив задуматься о том, что современный «Авангард» может быть успешным только с седовласым наставником у руля.



Если же серьёзно, то никаких революционных изменений Кравец не произвёл. Просто он, будучи гораздо более опытным тренером, чем тот же Рябыкин, успокоил команду, не стал её дергать и предложил подопечным тот хоккей, в который они лучше всего умеют играть. И теперь мы видим «Авангард», который с удовольствием владеет шайбой и в котором почти все знают, куда и зачем надо бежать на площадке. А если что не так, то Кравец в состоянии внести коррективы на скамейке: у Рябыкина с донесением своих мыслей до подопечных были очевидные проблемы, и команда выглядела разболтанной после первых же трудностей.

При этом при Кравеце у «Авангарда» стало намного больше порядка и меньше глупостей. В первую очередь это касается действий защитников, которые сейчас банально чаще попадают по шайбе в своей зоне, чем в сентябре. Разумеется, это не Кравец (и не его помощник Уваев) заново научил Шарипзянова и Сведберга играть в хоккей, просто сейчас фигура тренера, очевидно, более авторитетна для игроков, а шансы поиметь нелицеприятную беседу на скамейке после глупой ошибки многократно возросли, как и ответственность за свои действия.



При Кравеце «Авангард» играет всегда примерно одинаково, делая ставку на контроль шайбы, точный короткий пас, кручёные позиционки, броски с выверенных позиций и перманентный невысокий форчек. Пока этого хватает, чтобы радовать болельщиков качеством игры и результатом, но впереди у омичей мощнейший выезд по маршруту Магнитогорск – Уфа – Казань, который кое-что расскажет о перспективах команды в сезоне. Впрочем, уверен, что при любых раскладах Кравец в ближайшее время избавится от приставки «и.о.». Нынешнему «Авангарду» этот тренер подходит оптимально.

Михаил Кравец в «Авангарде» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

При всём этом есть ощущение, что для успешного плей-офф «ястребам» прямо сейчас не хватает глубины состава. В первую очередь это касается защитной линии, но и ставка на Демченко в роли первого номера по-прежнему выглядит рискованной. До дедлайна ещё много времени, но рынок зияет пустотами. Посмотрим, что в таких обстоятельствах предпримет генменеджер «Авангарда» Алексей Волков.

«Трактор»

В Челябинске поменять тренера далеко не так просто, как в Омске, ведь Анвар Гатиятулин входит в совет директоров клуба. И, кажется, это обстоятельство пока губит «Трактор». Анвар Рафаилович – отличный человек, сильный методист и теоретик, а ещё его обожают игроки за постоянное спокойствие и лояльность высочайшей степени. Но есть ощущение, что в роли главного тренера Гатиятулин давно упёрся в свой потолок, а глобальный результат «Трактора» при нём зависит исключительно от наличия/отсутствия игроков уровня «тащер». Если система Анвара Рафаиловича подпитывается топовыми легионерами, то челябинцы могут дойти даже до финала конференции в плей-офф. Если нет, то, извините, получается так, как сейчас: чередование тяжёлых побед с провалами в матчах с более активными и системными коллективами.

В чём беда хоккея Гатиятулина? Он слабо ориентирован на атаку, опирается на игру вторым номером и надёжность обороны, однако мы видим, что в защите у челябинцев частенько проходной двор. Это и близко не напоминает легендарную «Ладу» Петра Воробьёва, а ведь модель «от печки» является фирменной для наставника челябинцев. Но в нынешнем сезоне она работает далеко не всегда, играть в другой хоккей Гатиятулин не умеет, а поменять его вроде как нельзя.



Ещё и потому, что в «Тракторе» несколько лет назад провозгласили долгосрочную стратегию, а Гатиятулин стал одной из центральных её фигур. Сами провозгласили, сами в неё поверили, мучатся же болельщики, которые слишком часто уходят домой с арены без толики эстетического или хотя бы прагматического удовольствия. Такие матчи, как, например, с «Ак Барсом» или вчерашняя игра с «Сибирью», где в первом периоде челябинцы 15 раз бросили в створ, являются скорее исключением из общего правила.

Анвар Гатиятулин в «Тракторе» Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

В успех современного «Трактора» мне не верится абсолютно, но изменения здесь нужны не поверхностные, а глубинные, и это уже дело межсезонья. Впрочем, доводилось встречать мнение из Челябинска, что лучше уж пусть всё идёт так, как сейчас, чем случится возвращение в долгий период, извините, откровенного лузерства и бардака при прошлых руководителях. Возможно, это мнение разделяют большинство поклонников клуба, но в таком случае жаль, что в одном из самых хоккейных городов страны доминирует психология маленьких людей. Челябинск достоин большего.

«Локомотив»

Игра «Локомотива» в начале сезоне не устраивала никого. Дошло до того, что обычно тихому и максимально корректному Игорю Никитину пришлось раскрыться и бросить месседж своим подопечным через прессу. После этого стало понятно, что мешает тренеру-чемпиону построить в Ярославле фирменный крепкий коллектив, уверенный в собственных силах. Это психология и тепличные условия для игроков, отсутствие у них спортивного голода и самоуспокоенность. Никитин быстро понял, что с «сытыми котами», которые привыкли завершать сезоны поражениями задолго до финальных стадий, каши не сварить, и стал действовать так, как посчитал нужным.

И сейчас кажется, что Никитин сумел достучаться до подопечных, выбить из них апатию и инертность. По крайней мере, на текущем этапе сезона. «Локомотив» заиграл по-никитински: быстрый, плотный, жёсткий, вертикальный хоккей. Пришёл и результат, в октябре у железнодорожников лишь три поражения, в ноябре продолжается победная серия. Ярославцы не слишком радуют зрелищностью, но берут своё большим объёмом механической работы и самоотдачей.



Но всё же говорить, что вот теперь-то «Локомотив» наконец бросит вызов СКА и ЦСКА в плей-офф, ещё очень рано. Всё-таки в Москве у Никитина был более подходящий под его стиль набор игроков, которые к тому же имели колоссальный опыт в решающих стадиях Кубка Гагарина. Что получится у тренера с хоккеистами «Локомотива» после сеансов психологической терапии и мотивационных тренингов – одна из главных загадок будущей весны.

«Ак Барс»

Звёздный казанский коллектив продолжает болтать с самого начала регулярки, и пока конца этой турбулентности не видно. Всё потому, что не видно, к какому хоккею стремится «Ак Барс» при Олеге Знарке. Все действуют на площадке на своё усмотрение, не видно командной игры, а очки казанцы наскребают (другого слова не подобрать) за счёт индивидуальных усилий. Но не Шипачёва, Радулова или Войнова, а Сафонова, Евсеева или Адамчука.



И вот главный вопрос – кто виноват в проблемах «Ак Барса»? Думаю, что все хороши, но не могут не поражать любопытные детали работы главного тренера, о которых скрытно (и не очень) говорят сами хоккеисты.

Создаётся ощущение, что Знарок приехал в Казань в прямом смысле слова почивать на лаврах, а не за четвёртым Кубком Гагарина. Олег Валерьевич положился на свою легендарную харизму и на то, что состав, собранный в столице Татарстана, и без того прекрасно умеет играть в хоккей, что ему нужно просто не мешать. Но такая тактика, очевидно, провалилась – оказалось, что даже звёздам нужна жёсткая тренерская установка, которую следует выполнять. Иначе же выходит – кто в лес, кто по дрова, а страдает командный результат.



Не знаю, способен ли Знарок включиться по ходу сезона. Последние победы казанцев говорят скорее не об улучшении коучинга, а о том, что «Ак Барсу» стала улыбаться удача. По-прежнему нет сомнений, что на мастерстве отдельных игроков «барсы» выйдут в плей-офф, но если в работе главного тренера ничего не изменится, то Казань закончит кубковый путь после встречи с первым же более-менее мастеровитым и системным соперником.

«Салават Юлаев»

Команда ещё одного фактического тренера-дебютанта КХЛ Виктора Козлова выглядела очень неуверенно на старте сезона. Пять поражений в первых семи матчах, низкая результативность, разбалансированность в атаке – казалось, Уфу будет прилично трясти, а под Козловым рано или поздно зашатается кресло.



Однако молодой тренер быстро и без лишней паники навёл такой порядок в башкирском королевстве, что прямо сейчас «Салават» — лучшая команда Востока. Причём место в таблице абсолютно соответствует игре уфимцев. Очень организованной, дисциплинированной, командной. Подопечные Козлова великолепно обороняются (меньше всех пропущенных шайб в КХЛ, наряду со СКА), а в атаке показывают глубину и вариативность, которые совсем не считывались летом. Ну и Шмелёв продолжает размазывать скептиков, называвших его игроком не для топ-клуба, и Хмелевски тянет лямку иностранного лидера, и Кулёмин не спешит окончательно стареть, и Дроздов показывает, что не так уж зря за него отстегнули 50 млн компенсации. А в последних матчах ещё и уфимская молодёжь вроде Пустозёрова и Алалыкина начинает делать результат.

Виктор Козлов в «Салавате» Фото: Садыкова Светлана, photo.khl.ru

Прямо сейчас «Салават» — это клуб, который умеет умно и спокойно держать оборону, а в атаке может выстрелить абсолютно любым звеном. Революционный контраст с недавним прошлым юлаевцев, где всё держалось на одной легионерской тройке! Виктор Козлов, прививший уфимцам шикарную трудовую дисциплину и системность, пока проделывает потрясающую работу. И очень интересно, насколько такой «Салават» в итоге окажется близок к серьёзным свершениям. Всё-таки глобальных успехов в Уфе не видели уже очень давно.