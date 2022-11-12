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«Сочи» на домашнем льду уступил «Торпедо»

«Сочи» на домашнем льду уступил «Торпедо»
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В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал нижегородский «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (1:0, 3:2, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2022, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 5
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Сизов (Ларионов, Гончарук) – 15:33 (5x5)   0:2 Гончарук (Ларионов, Кручинин) – 25:35 (5x4)   0:3 Дарьин (Ларионов, Марин) – 31:37 (5x5)   1:3 Авершин (Ярулин, Попов) – 35:06 (5x5)   1:4 Гончарук (Коваленко, Кручинин) – 38:08 (5x4)   2:4 Завгородний (Бабенко, Гараев) – 38:33 (5x5)   2:5 Дарьин (Ларионов) – 46:01 (5x5)   3:5 Крощинский (Александров, Хафизов) – 48:09 (5x5)

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте встречи усилиями защитника «Торпедо» Антона Сизова. На 26-й минуте Сергей Гончарук удвоил преимущество нижегородцев, а на 32-й минуте Александр Дарьин забросил третью шайбу гостей.

На 36-й минуте Данил Авершин сократил отставание «Сочи». На 46-й минуте Александр Дарьин забросил пятую шайбу гостей в этой встрече, а через две минуты «Сочи» вновь сократил отставание от «Торпедо» усилиями Фёдора Крощинского. Больше заброшенных шайб в матче зрители не увидели.

В составе «Торпедо» четырьмя результативными передачами отметился Игорь Ларионов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Сочи» потерпел шестое поражение в семи последних матчах. «Торпедо» одержало третью победу подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» в Уфе сразится с «Салаватом Юлаевым». «Торпедо» в гостях сыграет с «Куньлунем».

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