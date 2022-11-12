Во 2-м туре Кубка Карьяла Швеция обыграла Швейцарию, Чехия оказалась сильнее Финляндии

В рамках этапа Еврохоккейтура Кубка Карьяла были сыграны матчи 2-го тура.
Сборная Швеции на стадионе «Геторейд-центр» в финском городе Турку встречалась со сборной Швейцарии. Победу в овертайме одержала сборная Швеции со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).
Счёт в матче в первом периоде открыл шведский нападающий Андре Петерссон. В середине второго периода усилиями Дамьена Риа швейцарцам удалось сравнять счёт. На 48-й минуте встречи Йонатан Дален вновь вывел шведов вперёд, однако за шесть с половиной игровых минут до конца встречи Патрик Геринг снова сравнял счёт. В дополнительной пятиминутке победу шведам принёс бросок Далена, оформившего дубль.
Во втором матче дня встречались сборные Финляндии и Чехии. Матч также прошёл на стадионе «Геторейд-центр» в финском городе Турку и завершился победой чехов со счётом 5:2.
В составе сборной Чехии заброшенными шайбами отметились Иржи Смейкал, Томаш Дворжак, Михал Шпачек и Радан Ленц, на счету которого дубль. У финнов отличились Ерри Туркулайнен и Йоосе Антонен.
- 12 ноября 2022
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