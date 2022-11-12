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Во 2-м туре Кубка Карьяла Швеция обыграла Швейцарию, Чехия оказалась сильнее Финляндии

Во 2-м туре Кубка Карьяла Швеция обыграла Швейцарию, Чехия оказалась сильнее Финляндии
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В рамках этапа Еврохоккейтура Кубка Карьяла были сыграны матчи 2-го тура.

Сборная Швеции на стадионе «Геторейд-центр» в финском городе Турку встречалась со сборной Швейцарии. Победу в овертайме одержала сборная Швеции со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).

Счёт в матче в первом периоде открыл шведский нападающий Андре Петерссон. В середине второго периода усилиями Дамьена Риа швейцарцам удалось сравнять счёт. На 48-й минуте встречи Йонатан Дален вновь вывел шведов вперёд, однако за шесть с половиной игровых минут до конца встречи Патрик Геринг снова сравнял счёт. В дополнительной пятиминутке победу шведам принёс бросок Далена, оформившего дубль.

Еврохоккейтур. Кубок Карьяла
12 ноября 2022, суббота. 13:30 МСК
Швеция
Окончен
3 : 2
ОТ
Швейцария
1:0 Петерссон (Линдхольм, Бреннстрём) – 06:31 (5x5)   1:1 Риа (Мой, Алатало) – 34:34 (5x4)   2:1 Дален (Селльгрен, Юханссон) – 47:33 (5x5)   2:2 Геринг (Хофман, Зентелер) – 53:35 (5x5)   3:2 Дален (Петерссон, Перссон) – 61:05 (4x3)

Во втором матче дня встречались сборные Финляндии и Чехии. Матч также прошёл на стадионе «Геторейд-центр» в финском городе Турку и завершился победой чехов со счётом 5:2.

В составе сборной Чехии заброшенными шайбами отметились Иржи Смейкал, Томаш Дворжак, Михал Шпачек и Радан Ленц, на счету которого дубль. У финнов отличились Ерри Туркулайнен и Йоосе Антонен.

Еврохоккейтур. Кубок Карьяла
12 ноября 2022, суббота. 17:30 МСК
Финляндия
Окончен
2 : 5
Чехия
0:1 Смейкал (Здрагал, Забрански) – 07:41 (5x5)   1:1 Туркулайнен (Лехтонен, Карьялайнен) – 10:59 (5x4)   1:2 Ленц (Шпачек, Кодытек) – 27:21 (5x4)   1:3 Дворжак (Коштялек, Зогорна) – 35:00 (5x5)   1:4 Шпачек (Ленц, Хлапик) – 47:37 (5x5)   2:4 Антонен (Саариярви, Лехтеря) – 51:27 (5x4)   2:5 Ленц (Хлапик, Шпачек) – 51:48 (5x5)
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