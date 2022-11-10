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В 1-м туре Кубка Карьяла Швейцария была сильнее Финляндии, Швеция обыграла Чехию

В 1-м туре Кубка Карьяла Швейцария была сильнее Финляндии, Швеция обыграла Чехию
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В рамках этапа Еврохоккейтура Кубка Карьяла были сыграны матчи 1-го тура.

Сборная Швейцарии на стадионе «Геторейд-центр» в финском городе Турку встречалась со сборной Финляндии. Победу по буллитам одержала сборная Швейцарии 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0).

В первом периоде счёт открыл швейцарский нападающий Свен Андригетто. На второй минуте второго периода счёт сравнял Ере Иннала. На четвёртой минуте третьего периода вывел финнов вперёд Ере Карьялайнен. Швейцарец Роджер Каррер за 10 минут до конца третьего периода вновь сделал счёт равным. В серии буллитов победу швейцарской сборной принёс бросок Дамьена Риа.

Еврохоккейтур. Кубок Карьяла
10 ноября 2022, четверг. 19:30 МСК
Швейцария
Окончен
3 : 2
Б
Финляндия
1:0 Андригетто (Амбюль, Берчи) – 09:20 (5x5)   1:1 Иннала (Суомела, Хакулинен) – 21:08 (5x4)   1:2 Карьялайнен (Лехтонен, Риикола) – 43:57 (5x5)   2:2 Каррер (Андригетто, Амбюль) – 50:08 (5x5)   3:2 Риа – 65:00 (ПБ)

Во втором матче дня встречались сборные Чехии и Швеции. Матч прошёл в чешском городе Ческе Будеёвице и закончился победой гостей — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0).

В первом периоде команды голов не забили. Во второй двадцатиминутке с интервалом в 40 секунд форвард шведов Андре Петерссон оформил дубль. Вскоре после этого у борта оторвался большой кусок льда, и встреча была прервана. После возобновления матча чешский нападающий Филип Хлапик в начале третьего периода одну шайбу отыграл, однако голы Андре Петерссона, оформившего хет-трик, и Олле Альсинга принесли победу шведской сборной со счётом 4:1.

Еврохоккейтур. Кубок Карьяла
10 ноября 2022, четверг. 20:30 МСК
Чехия
Окончен
1 : 4
Швеция
0:1 Петерссон (Селльгрен) – 26:06 (5x5)   0:2 Петерссон (Линдхольм, Альсинг) – 26:46 (5x5)   1:2 Хлапик (Шпачек, Ленц) – 40:34 (5x5)   1:3 Петерссон (Линдхольм, Альсинг) – 41:25 (5x5)   1:4 Альсинг (Юханссон) – 48:17 (5x4)
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