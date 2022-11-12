«Тампа-Бэй» забрала с драфта отказов Рудольфа Балцерса
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» забрала с драфта отказов нападающего «Флорида Пантерз» Рудольфа Балцерса, сообщает TSN. Хоккеист оказался на драфте отказов из-за того, что «Пантерз» хотели освободить место в составе для восстановившегося после травмы защитника Аарона Экблада.
В нынешнем сезоне 25-летний латвийский нападающий принял участие в 14 матчах в составе «Флориды», набрав 4 (2+2) очка и четыре минуты штрафного времени.
Соглашение Балцерса с кэпхитом $ 750 тыс. рассчитано до конца сезона.
Балцерс выступает в Национальной хоккейной лиге с 2018 года. За это время он успел поиграть в таких командах, как «Оттава», «Сан-Хосе» и «Флорида». В состав «Пантерз» Балцерс перешёл перед стартом нынешнего сезона НХЛ.
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