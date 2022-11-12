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«Оттава» обыграла «Филадельфию», прервав серию из семи поражений

«Оттава» обыграла «Филадельфию», прервав серию из семи поражений
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В Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Оттаву Сенаторз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:1 в пользу гостей льда.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на год Кевина Хейза «Сенаторз» ответили шайбой Тома Шабо. Во втором периоде усилиями Алекса Дебринкэта «Оттава» вышла вперёд, а в заключительной двадцатиминутке Дебринкэт оформил дубль. За четыре минуты до конца Тим Штюцле забросил шайбу в пустые ворота «Филадельфии», поставив точку в матче.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2022, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Хейз (Конечны, Фараби) – 06:05 (5x5)   1:1 Шабо (Жиру, Ткачук) – 14:28 (5x5)   1:2 Дебринкэт (Ткачук, Штюцле) – 39:11 (5x4)   1:3 Дебринкэт (Брассар, Жиру) – 46:52 (5x4)   1:4 Штюцле (Ткачук) – 56:06 (en)

Эта победа позволила «Оттаве» прервать серию из семи поражений и стала лишь пятой для «Сенаторз» в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ. «Филадельфия» потерпела второе поражение кряду.

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