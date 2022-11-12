«Оттава» обыграла «Филадельфию», прервав серию из семи поражений

В Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Оттаву Сенаторз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:1 в пользу гостей льда.
В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на год Кевина Хейза «Сенаторз» ответили шайбой Тома Шабо. Во втором периоде усилиями Алекса Дебринкэта «Оттава» вышла вперёд, а в заключительной двадцатиминутке Дебринкэт оформил дубль. За четыре минуты до конца Тим Штюцле забросил шайбу в пустые ворота «Филадельфии», поставив точку в матче.
Эта победа позволила «Оттаве» прервать серию из семи поражений и стала лишь пятой для «Сенаторз» в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ. «Филадельфия» потерпела второе поражение кряду.
- 12 ноября 2022
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