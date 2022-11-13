Малкин отметился голом по поду матча с «Монреалем»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023 с «Монреалем Канадиенс», который в эти минуты проходит на льду «Белл-центра» в Канаде. На момент подготовки новости идёт третий период, счёт – 3:3.

В моменте с голом Малкину ассистировали Джейсон Цукер и Джефф Питри. Две другие шайбы за гостей по ходу матча забросили Джефф Питри и Рикард Ракелль.

В составе «Монреаля» забитые шайбы на свой счёт записали Джош Андерсон, Коул Кофилд, а также Ник Судзуки.

Напомним, на счету Евгения Малкина в нынешнем сезоне 15 проведённых матчей в НХЛ. Российский нападающий семь раз поражал ворота соперника и девять раз ассистировал своим партнёрам.