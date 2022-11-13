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Нападающий «Нэшвилла» устроил эффектную драку с тафгаем «Рейнджерс»

Нападающий «Нэшвилла» устроил эффектную драку с тафгаем «Рейнджерс»
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«Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги со счётом 2:1. Встреча прошла в Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена».

За 6,5 минут до конца 3-го периода на льду произошла эффектная драка между тафгаем гостей Райаном Ривзом и форвардом «Нэшвилла» Таннером Жанно. Победу одержал игрок «синерубашечников», который принял вызов оппонента. Видео с дракой можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

«Нэшвилл» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 13 очков после 15 проведённых встреч. «Рейнджерс» — на девятой строчке Востока с 17 очками за 16 матчей. В следующей игре «Предаторз» сыграют дома с «Миннесотой Уайлд», а клуб из Нью-Йорка примет «Аризону Койотс».

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