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Шайба Барбашёва помогла «Сент-Луису» нанести первое поражение «Вегасу» за 10 матчей

Шайба Барбашёва помогла «Сент-Луису» нанести первое поражение «Вегасу» за 10 матчей
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«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 3:2. Встреча прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились российский нападающий Иван Барбашёв, а также форварды Райан О'Райлли и Брэндон Саад. У «Вегаса» голы забили нападающие Фил Кессел и Райлли Смит.

Отметим, что это поражение стало первым для «Голден Найтс» за последние десять матчей. «Сент-Луис» же одержал вторую победу за десять встреч. «Блюзмены» занимают 16-е место в таблице Западной конференции, заработав восемь очков за 12 проведённых встреч. «Вегас» — на первой строчке Запада, имея в своём активе 26 очков после 15 матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Саад (Росен, О'Райлли) – 09:47 (5x5)   1:1 Смит (Стивенсон) – 10:46 (4x5)   2:1 Кессел (Карлссон, Коттер) – 22:43 (5x5)   2:2 Барбашёв (Шенн) – 36:06 (5x5)   2:3 О'Райлли (Ливо, Миккола) – 36:46 (5x5)
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