Шайба Барбашёва помогла «Сент-Луису» нанести первое поражение «Вегасу» за 10 матчей

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 3:2. Встреча прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США).



В составе победителей заброшенными шайбами отметились российский нападающий Иван Барбашёв, а также форварды Райан О'Райлли и Брэндон Саад. У «Вегаса» голы забили нападающие Фил Кессел и Райлли Смит.



Отметим, что это поражение стало первым для «Голден Найтс» за последние десять матчей. «Сент-Луис» же одержал вторую победу за десять встреч. «Блюзмены» занимают 16-е место в таблице Западной конференции, заработав восемь очков за 12 проведённых встреч. «Вегас» — на первой строчке Запада, имея в своём активе 26 очков после 15 матчей.