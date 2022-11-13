Салливан — о 4:5 с «Монреалем»: разочаровывает, что 6 очков с игр на выезде были уже рядом

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» (4:5 ОТ).



«Каждый раз, когда клуб набирает пять из шести очков в трёх играх на выезде, я думаю, что большинство тренеров, вероятно, будут рады этому. Но когда шесть очков были уже рядом, то это немного разочаровывает. Мы знали, что это будет тяжёлая игра для нас. Нужно отдать должное «Монреалю», они сыграли очень хорошо», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.



«Питтсбург» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 15 очков после 15 проведённых встреч. «Монреаль» — на восьмой строчке, заработав 17 очков за 15 игр.

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