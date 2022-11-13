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Малкин вышел на 61-е место по голам в НХЛ, превзойдя показатели Гилмора и Штястны

Малкин вышел на 61-е место по голам в НХЛ, превзойдя показатели Гилмора и Штястны
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась в овертайме победой хозяев со счётом 5:4.

В составе «Питтсбурга» отличился российский нападающий Евгений Малкин, для которого заброшннная шайба стала 451-й за карьеру в НХЛ. Форвард «Питтсбурга» вышел на 61-е место по голам в НХЛ, превзойдя показатели Дага Гилмора и Петера Штястны, которые завершили свои карьеры в лиге на отметке в 450 голов. Ближайшей целью для Евгения теперь является результат главного тренера «Каролины Харрикейнз» Рода Бриндамора (452).

Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894), на втором месте располагается Горди Хоу (801), топ-3 замыкает капитан «Вашингтонт Кэпиталз» Александр Овечкин (788).

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