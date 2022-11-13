Малкин вышел на 61-е место по голам в НХЛ, превзойдя показатели Гилмора и Штястны

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась в овертайме победой хозяев со счётом 5:4.
В составе «Питтсбурга» отличился российский нападающий Евгений Малкин, для которого заброшннная шайба стала 451-й за карьеру в НХЛ. Форвард «Питтсбурга» вышел на 61-е место по голам в НХЛ, превзойдя показатели Дага Гилмора и Петера Штястны, которые завершили свои карьеры в лиге на отметке в 450 голов. Ближайшей целью для Евгения теперь является результат главного тренера «Каролины Харрикейнз» Рода Бриндамора (452).
Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894), на втором месте располагается Горди Хоу (801), топ-3 замыкает капитан «Вашингтонт Кэпиталз» Александр Овечкин (788).
- 13 ноября 2022
-
07:49
-
07:34
-
07:09
-
06:46
-
06:20
-
06:07
-
05:22
-
05:04
-
02:56
- 12 ноября 2022
-
23:55
-
23:41
-
23:33
-
22:55
-
22:45
-
22:13
-
21:36
-
20:59
-
20:45
-
20:42
-
20:13
-
19:55
-
19:26
-
19:23
-
19:04
-
18:59
-
18:33
-
17:47
-
17:31
-
17:29
-
17:25
-
17:21
-
16:48
-
16:20
-
16:16
-
15:59