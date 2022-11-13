«Что-то шушукаются, мне ничего не говорят». Голубев вышел на игру со СКА с микрофоном
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Нападающий «Сибири» Денис Голубев провёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с санкт-петербургским СКА (3:2) с микрофоном.
Видео с фразами игрока по ходу встречи было опубликовано на YouTube-канале новосибирского клуба. На 27-й минуте встречи Голубев подрался с форвардом СКА Алексеем Ожгихиным. Реакция игрока на штраф также попала в ролик.
«Что-то шушукаются, мне ничего не говорят пока. Сейчас узнаем, что будет. Что-то нашушукали, непонятно что», — сказал Голубев.
В текущем сезоне КХЛ 31-летний форвард провёл 22 матча, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. «Сибирь» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 37 очков после 31 встречи.
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