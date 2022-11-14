Сергачёв оформил дубль за период игры с «Вашингтоном», вынудив соперника сменить вратаря

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Завершился первый период, хозяева ведут – 4:0.

На отметке 16 минут 22 секунды первого периода российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв забросил вторую шайбу в матче – спустя 15 минут после первого гола. Он поразил ворота Дарси Кемпера щелчком с дальнего расстояния, реализовав численное преимущество. В этой заброшенной шайбе ему ассистировал соотечественник Никита Кучеров, который ранее также отметился голом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Примечательно, что после этого гола Сергачёва «Вашингтон» сменил голкипера – Дарси Кемпер, пропустивший четыре шайбы после 10 бросков, ушёл на скамейку, а вместо него на льду оказался Чарли Линдгрен.