Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв забил на второй минуте матча с «Вашингтоном»
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В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. Единственную на данный момент шайбу на второй минуте матча забросил российский защитник Михаил Сергачёв.
Для Сергачёва этот гол стать третьим в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету восемь результативных передач в 15 матчах при коэффициенте полезности «-2».
Всего за карьеру в НХЛ Сергачёв принял участие в 377 матчах, в которых забил 39 голов и сделал 146 результативных передач при коэффициенте полезности «+48».
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