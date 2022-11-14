Кузнецов вышел на чистое девятое место в истории «Вашингтона» по результативным передачам

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости в матче идёт третий период. Хозяева ведут в счёте 4:1.
В составе гостей результативной передачей отметился российский нападающий Евгений Кузнецов. 30-летний форвард достиг отметки в 354 голевые передачи за карьеру в НХЛ и клубе, что является девятым результатом в истории столичной команды. Сегодня Кузнецов превзошёл результат словацкого форварда Петера Бондры, с которым до этого матча у них было равное количество ассистов. Теперь ближайшей целью для россиянина является показатель шведа Бенгта-Оке Густафссона (359).
На счету Кузнецова в текущем сезоне две забитые шайбы.
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