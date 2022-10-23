Евгений снова сыграл грязно, но в этот раз судьи промолчали. А через несколько секунд «Вашингтон» забил победный гол.

Русский форвард воткнул в борт канадца, ударив клюшкой в спину. Да что такое с Кузнецовым?

Евгений Кузнецов вернулся в состав «Вашингтона» после отбытия одноматчевой дисквалификации. Напомним, во встрече с «Ванкувером» российский центрфорвард слегка слетел с катушек и наотмашь ударил клюшкой по лицу защитника «косаток» Кайла Берроуза.

К счастью для Кузнецова, НХЛ оценила его действия лишь в один матч бана и денежный штраф, но, кажется, Евгений не сделал никаких выводов. В концовке игры с «Лос-Анджелесом» форвард снова совершил неоправданно грубый поступок, отправив прямиком в борт канадского нападающего «Кингз» Брендана Лемье.



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Классический толчок клюшкой «в номер» на опасном расстоянии от борта – иногда такие вещи приводят к серьёзнейшим травмам. Даже домашние трибуны «Кэпиталз» охнули в этом эпизоде, но арбитры, видимо, прозевали момент столкновения, а Лемье быстро поднялся на ноги, не дав рефери повода засомневаться.

Примечательно, что сразу после «силового приёма» Кузнецова «Вашингтон» развернул голевую атаку, и через несколько секунд Маркус Юханссон оформил победную шайбу хозяев льда.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Кузнецову повезло в моменте, но нельзя исключать, что этот эпизод в лиге ещё рассмотрят постфактум. Конечно, не хочется, чтобы Евгений хватал новую дисквалификацию, но ему явно нужно пересмотреть своё поведение на льду в нынешнем сезоне.

Что касается хоккея, то Кузнецов на игру с «Кингз» вернулся в звено к Овечкину, но русской феерии не получилось. Ови ушёл со льда без набранных очков, Кузнецов же заработал ассист, когда помог отличиться Джону Карлссону.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В этом же эпизоде передачей отметился Дмитрий Орлов, закончивший в итоге матч с двумя очками за результативность. Впрочем, и без активного участия российских лидеров «Вашингтон» добился волевой победы. «Кэпс», проигрывавшие после двух периодов 0:2, совершили камбэк, вышли вперёд, а затем, хоть и позволили «Кингз» отыграться, но всё-таки дожали «королей» в том самом моменте, который начался с грубости Кузнецова.