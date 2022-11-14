Показатель полезности Овечкина «-14». Хуже только один игрок в НХЛ

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:3.



По итогам матча российский нападающий «Кэпиталс» Александр Овечкин заработал показатель полезности «-2». Всего в текущем сезоне россиянин имеет показатель полезности «-14». Хуже Овечкина среди всех хоккеистов НХЛ сезона-2022/2023 по этому статистическому показателю выступает лишь форвард «Сент-Луис Блюз» Джордан Кайру с «-16».

Напомним, на счету 37-летнего Александра Овечкина в нынешнем сезоне восемь голов и шесть результативных передач в 17-ти проведённых матчах.