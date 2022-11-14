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Овечкин разбил лицо Стэмкосу и был наказан двойным малым штрафом

Овечкин разбил лицо Стэмкосу и был наказан двойным малым штрафом
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:3. По ходу игры российский нападающий гостей Александр Овечкин получил четырёхминутный штраф.

За шесть минут до окончания второго периода при счёте 4:0 в пользу «Тампы» Овечкин во время атаки хозяев ударил клюшкой по лицу форварда Стивена Стэмкоса. Нападающему пришлось на время покинуть площадку.

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За данное нарушение Александр Овечкин был наказан судьёй двойным малым штрафом, что на четыре минуты лишило его возможности участвовать в игре.

Напомним, на счету Овечкина в нынешнем сезоне восемь голов и шесть результативных передач.

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