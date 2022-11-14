«Ужасные 20 минут». Тренер «Вашингтона» эмоционально отреагировал на провал в 1-м периоде

Помощник главного тренера Кевин Маккарти, исполняющий обязанности наставника «Вашингтон Кэпиталз» Питера Лавиолетта, попавшего в COVID-протокол, высказался о поражении в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг». В первом периоде «молнии» забросили четыре безответные шайбы.

«Мы вышли на матче, но даже близко не были готовы к игре. Это было похоже на ситуацию, словно мы пытались успеть на движущийся поезд. Они были первыми на шайбах, выиграли все битвы за неё, все гонки за неё. Это были ужасные, кошмарные 20 минут», — приводит слова Маккарти официальный сайт НХЛ.

Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:3.