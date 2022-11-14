Вайсфельд: Самонов за три года в СКА так и не стал основным, Николаев выглядит надёжнее

Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд считает, что обмен Владислава Подъяпольского на Александра Самонова и Даниила Пыленкова пойдёт на пользу и СКА, и «Северстали».

«Такие сделки — не редкость в НХЛ, когда обе стороны стараются получить максимальную пользу. У СКА на старте сезона Николаев играл без замен из-за травмы Самонова и справился — подтаскивал команду, помогал побеждать. Потом Дмитрий сам выбыл из-за повреждения, и уже Самонов стал первым номером на безальтернативной основе. Итог — три поражения на Дальнем Востоке и в Сибири. Нельзя сказать, что Александр виноват в каждом из них, но некоторые голы были необязательными. Но главное — Николаев в целом по сезону выглядит надёжнее, а Самонов за три года так и не стал безоговорочно основным вратарём.

После обмена СКА получит Подъяпольского. Несколько лет назад у Владислава был шанс в «Ак Барсе», тогда он им не воспользовался. Теперь Подъяпольскому дают вторую попытку. Он набрался опыта. Владислав должен составить хорошую вратарскую бригаду с Николаевым и молодым Ивановым.

Отдельно надо сказать по Пыленкову. Это перспективный защитник, но сейчас у СКА очень мощная линия обороны. Никишин, Ожиганов, Педан, Фальковский, Пашнин, Грант. Пробиться в первые две пары сложно. В Череповце ему дадут место в первой или второй паре, и он сможет развиваться ещё быстрее.

В итоге СКА получает нужного им вратаря, а у «Северстали» перспективный защитник и Самонов. Вратарь может перезагрузить карьеру в команде, у которой объективно совсем иные цели на сезон», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».