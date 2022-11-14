Экс-вратарь СКА: обмен Самонова на Подъяпольского — обоюдовыгодный

Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Сергей Черкас поделился мнением об обмене СКА и «Северстали», в ходе которого голкипер Владислав Подъяпольский отправится в Санкт-Петербург, а в обратном направлении — вратарь Александр Самонов и защитник Даниил Пыленков.

«Я понимаю руководство СКА, которое не до конца устраивала игра Самонова. Видимо, всё-таки решили как-то изменить ситуацию. Мне кажется, для СКА появление Подъяпольского — это очень неплохое решение, потому что на протяжении последних сезонов он показывает достаточно качественную игру.



Что касается «Северстали», я думаю, что Самонов — это вратарь, который может и умеет играть. Просто так бывает, что что-то не так и необходимо сменить обстановку, поменять команду. Самонову это может пойти на пользу. Здесь, я думаю, обоюдовыгодный обмен. Здесь нет рисков, что «Северсталь» отдаёт основного вратаря, а получает не основного. Нет ничего подобного. Плюс «Северсталь» же ещё получает Пыленкова — это усиление для «Северстали».



За время в СКА Самонов добавил или регрессировал? В целом за время после «Витязя» Самонов прогрессировал. Помните, достаточно неплохо играл за сборную России на Еврохоккейтуре. В принципе он рос и показывал неплохой хоккей. Но потом череда травм, и после этого что-то у него пошло не так. Руководство клуба терпело, смотрело. Были у Самонова хорошие матчи, были не очень хорошие, но, видимо, всё-таки нет той стабильности и надёжности, которых ждали от него. Поэтому и произошёл такой обмен. Но я считаю, что это нормально для всех», — сказал Черкас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.