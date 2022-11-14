Голкипер «Трактора» пропустил курьёзный гол в матче с «Амуром», неудачно выйдя из ворот

В эти минуты на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Амур» принимает челябинский «Трактор». К началу третьего периода счёт 2:0 в пользу хозяев.

На 27-й минуте хабаровчане, минимально обыгрывая челябинцев, вбросили шайбу в чужую зону. Голкипер «Трактора» Илья Проскуряков вышел из ворот, желая поймать шайбу, однако у вратаря не вышло зафиксировать её. Шайба выскочила на пятачок, откуда Артур Гиздатуллин без сопротивления переправил её в пустые ворота. Очки за результативные передачи получили Кэмерон Ли и Руслан Педан.

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Отметим, что счёт в матче на третьей минуте открыл Ян Дрозг.