Голкипер «Трактора» пропустил курьёзный гол в матче с «Амуром», неудачно выйдя из ворот
Поделиться
В эти минуты на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Амур» принимает челябинский «Трактор». К началу третьего периода счёт 2:0 в пользу хозяев.
На 27-й минуте хабаровчане, минимально обыгрывая челябинцев, вбросили шайбу в чужую зону. Голкипер «Трактора» Илья Проскуряков вышел из ворот, желая поймать шайбу, однако у вратаря не вышло зафиксировать её. Шайба выскочила на пятачок, откуда Артур Гиздатуллин без сопротивления переправил её в пустые ворота. Очки за результативные передачи получили Кэмерон Ли и Руслан Педан.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Отметим, что счёт в матче на третьей минуте открыл Ян Дрозг.
Новость по теме«Адмирал» всухую обыграл «Трактор» и одержал пятую победу подряд
Комментарии
- 14 ноября 2022
-
14:25
-
14:08
-
14:02
-
13:53
-
13:38
-
13:35
-
13:29
-
13:12
-
12:50
-
12:25
-
12:10
-
11:51
-
11:50
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:46
-
10:22
-
09:58
-
09:37
-
09:19
-
08:57
-
08:35
-
07:50
-
07:19
-
07:04
-
06:44
-
06:40
-
06:25
-
05:58
-
05:37
-
05:37
-
05:26
-
04:48
-
03:54
Партнерский контент